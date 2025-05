Il Papa che scomunicò Lutero nei cruciverba: la soluzione è Leone Decimo

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il Papa che scomunicò Lutero' è 'Leone Decimo'.

LEONE DECIMO

Curiosità e Significato di "Leone Decimo"

La soluzione Leone Decimo di 11 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Leone Decimo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Papa Leone X, recentemente eletto, scomunicò Martin Lutero nel 1521 a causa delle sue dottrine riformatrici. La scomunica fu un grave atto ecclesiastico che escludeva Lutero dalla Chiesa cattolica, contribuendo allo scoppio della Riforma protestante.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il nome di LuteroIl papa che incoronò imperatore Ottone IComandava le forze del Papa nella battaglia di LepantoIl secondo papaFu papa dal 167 al 174

Come si scrive la soluzione: Leone Decimo

L Livorno

E Empoli

O Otranto

N Napoli

E Empoli

D Domodossola

E Empoli

C Como

I Imola

M Milano

O Otranto

