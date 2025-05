Hanno il cervello ma non l usano nei cruciverba: la soluzione è Idioti

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Hanno il cervello ma non l usano' è 'Idioti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IDIOTI

Curiosità e Significato di "Idioti"

Approfondisci la parola di 6 lettere Idioti: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

La parola idioti si riferisce a persone che possiedono capacità cognitive ma non le usano correttamente, comportandosi in modo insensato o superficiale. È un modo per indicare chi dimostra poca intelligenza o buon senso, anche se ha il potenziale cognitivo.

Come si scrive la soluzione: Idioti

Se ti sei imbattuto nella definizione "Hanno il cervello ma non l usano", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

D Domodossola

I Imola

O Otranto

T Torino

I Imola

