TORTU

Curiosità e Significato di "Tortu"

La soluzione Tortu di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Tortu per scoprire curiosità e dettagli utili.

La parola TORTU deriva da torto, che indica qualcosa che non è dritto o corretto, e può anche riferirsi a una figura irregolare o distorta. In questo contesto, si collega al termine torto, suggerendo qualcosa di sbagliato o storto, coerente con il risultato del test di velocità di Filippo, che è stato sui 999 sui 100 m (quasi perfetto, ma in modo irregolare).

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Filippo velocista dei 100 e 200 mIl Filippo del cinemaCommedia di Eduardo De FilippoLo fondò Filippo TuratiUn Filippo attore

Come si scrive la soluzione: Tortu

Stai cercando la risposta alla definizione "Filippo : 999 sui 100 m."? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

O Otranto

R Roma

T Torino

U Udine

