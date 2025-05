La città veneta con la visitata basilica di Sant Antonio nei cruciverba: la soluzione è Padova

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La città veneta con la visitata basilica di Sant Antonio' è 'Padova'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PADOVA

Curiosità e Significato di "Padova"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Padova, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Padova è una città del Veneto, famosa per la Basilica di Sant'Antonio, uno dei principali luoghi di pellegrinaggio religoso in Italia, e per la sua ricca storia culturale e artistica.

Come si scrive la soluzione: Padova

Se ti sei imbattuto nella definizione "La città veneta con la visitata basilica di Sant Antonio", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

D Domodossola

O Otranto

V Venezia

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N C I E S E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CINESE" CINESE

