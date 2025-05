Caratteristica genetica di carenza di melanina nei cruciverba: la soluzione è Albinismo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Caratteristica genetica di carenza di melanina' è 'Albinismo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALBINISMO

Curiosità e Significato di "Albinismo"

Hai risolto il cruciverba con Albinismo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Albinismo.

L'albinismo è una condizione genetica caratterizzata dall'assenza o dalla significativa riduzione di melanina, il pigmento responsabile del colore della pelle, dei capelli e degli occhi. Questa carenza provoca una pelle molto chiara, capelli bianchi o color latte e occhi chiari, e spesso comporta sensibilità alla luce.

Come si scrive la soluzione: Albinismo

La definizione "Caratteristica genetica di carenza di melanina" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

L Livorno

B Bologna

I Imola

N Napoli

I Imola

S Savona

M Milano

O Otranto

