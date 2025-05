Assomigliano agli abeti nei cruciverba: la soluzione è Pini

Home / Soluzioni Cruciverba / Assomigliano agli abeti

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Assomigliano agli abeti' è 'Pini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PINI

Curiosità e Significato di "Pini"

La soluzione Pini di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Pini per scoprire curiosità e dettagli utili.

I pini sono alberi con foglie aguzze e aghiformi, tipici delle zone temperate e mediterranee. Assomigliano agli abeti per forma e tipo di fogliame, ma si differenziano per le foglie più sottili e appuntite. Sono conosciuti per i loro semi, i pinoli, e sono spesso utilizzati come alberi ornamentali o in boschi.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sono simili agli abetiStrumenti musicali che assomigliano agli oboiRassomigliano agli abetiSomigliano agli abetiAssomigliano alle lepri

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Pini

Se ti sei imbattuto nella definizione "Assomigliano agli abeti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

I Imola

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E S E M R N A R I A I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RIESAMINARE" RIESAMINARE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.