La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Una sala in hotel' è 'Hall'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

HALL

Curiosità e Significato di "Hall"

La parola HALL si riferisce a una grande stanza all'ingresso di un hotel, utilizzata come punto di accoglienza per gli ospiti e come area di passaggio. È il primo spazio che si incontra entrando, spesso arredato con sedie o reception.

Come si scrive la soluzione: Hall

Hai trovato la definizione "Una sala in hotel" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

H Hotel

A Ancona

L Livorno

L Livorno

