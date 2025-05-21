Ricaduta nella stessa colpa
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Ricaduta nella stessa colpa' è 'Recidiva'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: RECIDIVA
La risposta Recidiva è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Recidiva? La recidiva si riferisce al ritorno di una persona a compiere un comportamento sbagliato dopo aver già subito le conseguenze o aver cercato di cambiare. Si tratta di un episodio in cui si ripete un'azione considerata negativa, spesso legata a dipendenze o comportamenti antisociali. La recidiva evidenzia la difficoltà nel superare definitivamente certi schemi, rappresentando una sfida continua per chi cerca di migliorare. La frequenza di tali episodi può influire sulla percezione del percorso di recupero.
Ricaduta nella stessa colpa nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Recidiva
Quando la definizione "Ricaduta nella stessa colpa" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Recidiva'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Ricaduta nella stessa colpa
- Risposta: RECIDIVA
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: R_______
- Inizia con: R
- Finisce con: A
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Recidiva' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Ricaduta nella stessa colpa". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Parlare la stessa lingua Il peso della colpa È difficile se non si parla la stessa lingua Canta Baila Morena e Per colpa di chi? La colpa per il giudice
Altre definizioni collegate
Con stessa: Un gruppo di due vocali nella stessa sillaba
Con colpa: Ne è fatta la coda di chi si sente in colpa