Gioco in cui si disputa un campionato virtuale nei cruciverba: la soluzione è Fantacalcio

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Gioco in cui si disputa un campionato virtuale' è 'Fantacalcio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FANTACALCIO

Curiosità e Significato di "Fantacalcio"

Approfondisci la parola di 11 lettere Fantacalcio: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Il Fantacalcio è un gioco in cui i partecipanti creano una squadra virtuale di giocatori reali, accumulando punti in base alle prestazioni durante il campionato. È come un campionato immaginario, gestito da appassionati, che sfidano tra loro attraverso moduli e analisi delle partite reali.

Come si scrive la soluzione: Fantacalcio

Hai davanti la definizione "Gioco in cui si disputa un campionato virtuale" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

A Ancona

N Napoli

T Torino

A Ancona

C Como

A Ancona

L Livorno

C Como

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A L T I N O P O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OPTIONAL" OPTIONAL

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.