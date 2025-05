Una delle più comuni operazioni chirurgiche nei cruciverba: la soluzione è Appendicectomia

APPENDICECTOMIA

Curiosità e Significato di "Appendicectomia"

L'appendicectomia è un intervento chirurgico che consiste nell’asportazione dell’appendice, un piccolo taso di tessuto situato nell’addome. È comunemente eseguita in caso di infiammazione acuta dell’appendice, nota come appendicite, che può causare dolore intenso e complicanze se non trattata prontamente.

Come si scrive la soluzione: Appendicectomia

A Ancona

P Padova

P Padova

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

I Imola

C Como

E Empoli

C Como

T Torino

O Otranto

M Milano

I Imola

A Ancona

