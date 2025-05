La Smith popolare cantautrice rock degli Anni 70 e protagonista della New wave nei cruciverba: la soluzione è Patti

PATTI

Curiosità e Significato di "Patti"

La soluzione Patti di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Patti per scoprire curiosità e dettagli utili.

Patti Smith è una celebre cantautrice e poetessa statunitense, icona del rock degli anni '70 e figura di spicco della scena New Wave. Nota per brani come Because the Night, ha rivoluzionato il panorama musicale, unendo poesia e musica, e rimanendo una delle più influenti figure del rock alternativo.

P Padova

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

