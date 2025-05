Quelle di rospo sono pesci nei cruciverba: la soluzione è Code

Home / Soluzioni Cruciverba / Quelle di rospo sono pesci

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quelle di rospo sono pesci' è 'Code'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CODE

Curiosità e Significato di "Code"

Hai risolto il cruciverba con Code? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Code.

Le code sono le appendici che si trovano alla fine di alcuni animali, inclusi i pesci. Per esempio, i pesci hanno la coda, che li aiuta nel nuoto e nel muoversi nell'acqua. Quindi, code rappresenta questa parte del corpo degli animali marini, come i pesci, tra cui anche alcune specie chiamate rospo in modo figurato.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo sono i pesciSono anche detti pesci polmonatiCosì sono anche chiamati i pesci volantiSono uguali all originaleI bei sono originali

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Code

Se "Quelle di rospo sono pesci" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

O Otranto

D Domodossola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I L O C E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LICEO" LICEO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.