SALMONE

Curiosità e Significato di "Salmone"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Salmone, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Il salmone è un pesce simile alla trota, appartenente alla famiglia dei Salmonidi. Vivente sia in acqua dolce che salata, è noto per il suo colore rosa-rossastro e per il suo gusto particolare. È famoso anche per le sue migrazioni e per essere molto apprezzato in cucina.

Hai davanti la definizione "Pesce simile alla trota" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

A Ancona

L Livorno

M Milano

O Otranto

N Napoli

E Empoli

