La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Pesce che periodicamente risale i fiumi' è 'Salmone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SALMONE

Curiosità e Significato di "Salmone"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Salmone più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Salmone.

Il salmone è un pesce che vive in mare ma risale regolarmente i fiumi per riprodursi. Questa migrazione periodica è fondamentale per il ciclo riproduttivo, e avviene in modo naturale ogni anno o stagione.

Come si scrive la soluzione: Salmone

Hai davanti la definizione "Pesce che periodicamente risale i fiumi" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

A Ancona

L Livorno

M Milano

O Otranto

N Napoli

E Empoli

