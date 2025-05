Il neretto nei font del PC nei cruciverba: la soluzione è Bold

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il neretto nei font del PC' è 'Bold'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BOLD

Curiosità e Significato di "Bold"

Vuoi sapere di più su Bold? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Bold.

BOLD indica il testo evidenziato con il nero o il colore più scuro nei font del computer. Viene utilizzato per mettere in evidenza parole o frasi importanti, rendendole più visibili e distinte dal resto del testo. È comune nei programmi di videoscrittura e nelle pagine web per enfatizzare contenuti.

Come si scrive la soluzione: Bold

Non riesci a risolvere la definizione "Il neretto nei font del PC"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

B Bologna

O Otranto

L Livorno

D Domodossola

