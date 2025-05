Melodia secondaria nei cruciverba: la soluzione è Controcanto

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Melodia secondaria' è 'Controcanto'.

CONTROCANTO

Curiosità e Significato di "Controcanto"

Il controcanto è una melodia secondaria e supplementare a quella principale, eseguita in modo indipendente e sovrapposta, spesso creando un contrasto armonico. Viene utilizzato nella musica corale o polifonica per arricchire l’armonia e il senso emotivo, offrendo un contrapunto alla melodia principale.

Come si scrive la soluzione: Controcanto

Hai davanti la definizione "Melodia secondaria" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

N Napoli

T Torino

R Roma

O Otranto

C Como

A Ancona

N Napoli

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C T P M O S O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COMPOST" COMPOST

