La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Lo svedese che scoprì il passaggio di Nord-Est' è 'Nordenskjold'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NORDENSKJOLD

Curiosità e Significato di "Nordenskjold"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Nordenskjold più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Nordenskjold.

Nordenskjöld è stato un esploratore svedese noto per aver condotto spedizioni artiche e per aver scoperto il passaggio di Nord-Est, una via marittima tra l'Atlantico e il Pacifico attraverso l'arcipelago di Spitsbergen e il Nord Siberiano.

Come si scrive la soluzione: Nordenskjold

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo svedese che scoprì il passaggio di Nord-Est", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

N Napoli

O Otranto

R Roma

D Domodossola

E Empoli

N Napoli

S Savona

K Kappa

J Jolly

O Otranto

L Livorno

D Domodossola

