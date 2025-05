Le legge il farmacista nei cruciverba: la soluzione è Ricette

RICETTE

Curiosità e Significato di "Ricette"

Le ricette sono prescrizioni scritte da un medico o ogni tanto dal farmacista, che indicano come preparare o assumere farmaci o altri prodotti. Sono necessarie per ottenere medicinali in farmacia e garantiscono l'uso corretto e sicuro dei farmaci.

Come si scrive la soluzione: Ricette

Se ti sei imbattuto nella definizione "Le legge il farmacista", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

C Como

E Empoli

T Torino

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I I S M M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STIMMI" STIMMI

