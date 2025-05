Hanno tre eliche nei cruciverba: la soluzione è Trimotori

TRIMOTORI

Curiosità e Significato di "Trimotori"

Trimotori sono aeroplani dotati di tre motori, che forniscono maggiore potenza e affidabilità rispetto a quelli con meno motori. Sono spesso usati per voli di lunga durata o di grande capacità, garantendo sicurezza e stabilità durante il volo.

Come si scrive la soluzione: Trimotori

Se "Hanno tre eliche" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

R Roma

I Imola

M Milano

O Otranto

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

