STRACCI

Curiosità e Significato di "Stracci"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Stracci, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Stracci sono pezzi di tessuto o abiti vecchi, spesso usati come panni per pulire o gettati via, poiché non più utili. Il termine indica qualcosa di inutile o da buttar via, come nel caso che finiscono al macero.

Come si scrive la soluzione: Stracci

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

C Como

C Como

I Imola

