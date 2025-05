È periodico in un libro di Primo Levi nei cruciverba: la soluzione è Sistema

SISTEMA

Curiosità e Significato di "Sistema"

Nel contesto di Primo Levi, sistema indica un insieme organizzato di elementi o regole che formano una struttura. Nel libro, rappresenta anche un metodo o un ciclo che si ripete periodicamente, come un meccanismo che torna a funzionare nello stesso modo nel tempo.

Come si scrive la soluzione: Sistema

S Savona

I Imola

S Savona

T Torino

E Empoli

M Milano

A Ancona

