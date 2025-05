Charles compianto cantante francese nei cruciverba: la soluzione è Trenet

TRENET

Curiosità e Significato di "Trenet"

Hai risolto il cruciverba con Trenet? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Trenet.

Trenet, nome di Charles, è stato un celebre cantante e compositore francese noto per le sue canzoni poetiche e nostalgiche, come La Mer e Boum!. La sua musica ha lasciato un'impronta indelebile nella canzone francese e internazionale, rendendolo uno dei artisti più amati e riconoscibili del suo tempo.

Come si scrive la soluzione: Trenet

Non riesci a risolvere la definizione "Charles compianto cantante francese"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

R Roma

E Empoli

N Napoli

E Empoli

T Torino

