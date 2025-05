Il peccato dei gretti nei cruciverba: la soluzione è Avarizia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il peccato dei gretti' è 'Avarizia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AVARIZIA

Curiosità e Significato di "Avarizia"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Avarizia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

L'avarizia è un'attitudine caratterizzata da un eccessivo attaccamento ai beni materiali e dal desiderio di accumularli senza condividerli. Spesso associata a un comportamento egoistico, l'avarizia conduce a trascurare valori come la generosità e la solidarietà, limitando la propria felicità e quella degli altri.

Come si scrive la soluzione: Avarizia

Se "Il peccato dei gretti" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

V Venezia

A Ancona

R Roma

I Imola

Z Zara

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A F N C F I O I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "OFFICINA" OFFICINA

