La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il capoluogo della Scozia' è 'Edimburgo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EDIMBURGO

Curiosità e Significato di "Edimburgo"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Edimburgo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Edimburgo è la capitale della Scozia, famosa per la sua ricca storia, l'architettura medievale e il prestigioso Festival Internazionale. Situata su sette colline, ospita il castello di Edimburgo, simbolo della città, e rappresenta un importante centro culturale e politico della nazione.

Come si scrive la soluzione: Edimburgo

Stai cercando la risposta alla definizione "Il capoluogo della Scozia"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

E Empoli

D Domodossola

I Imola

M Milano

B Bologna

U Udine

R Roma

G Genova

O Otranto

