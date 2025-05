Non applicare non osservare nei cruciverba: la soluzione è Disattendere

DISATTENDERE

Curiosità e Significato di "Disattendere"

Hai risolto il cruciverba con Disattendere? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 12 lettere più frequenti: Disattendere.

Disattendere significa non seguire o non prestare attenzione a qualcosa, come un obbligo, una regola o una richiesta. Indica una scelta consapevole di ignorare o non rispettare un certo comportamento o un evento, comportando conseguenze a livello di responsabilità o attenzione.

Come si scrive la soluzione: Disattendere

Se ti sei imbattuto nella definizione "Non applicare non osservare", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

D Domodossola

I Imola

S Savona

A Ancona

T Torino

T Torino

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L E C S S A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CASSEL" CASSEL

