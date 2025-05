Materia per guanti sterili nei cruciverba: la soluzione è Lattice

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Materia per guanti sterili' è 'Lattice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LATTICE

Curiosità e Significato di "Lattice"

La parola Lattice è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Lattice.

Il lattice è un materiale elastico e flessibile, spesso ottenuto dalla gomma naturale, utilizzato nella produzione di guanti sterili. Grazie alla sua resistenza e impermeabilità, il lattice offre una protezione efficace contro agenti patogeni, rendendolo ideale per applicazioni mediche e sanitarie.

Come si scrive la soluzione: Lattice

La definizione "Materia per guanti sterili" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

L Livorno

A Ancona

T Torino

T Torino

I Imola

C Como

E Empoli

