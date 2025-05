Famosi con un sinonimo nei cruciverba: la soluzione è Celebri

CELEBRI

Curiosità e Significato di "Celebri"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Celebri, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Celebrì è un aggettivo che indica persone molto conosciute e rispettate, spesso per le loro realizzazioni in ambiti come la musica, il cinema, la scienza o lo sport. Il termine evoca un’immagine di notorietà e successo, suggerendo un impatto significativo nella cultura o nella società.

Come si scrive la soluzione: Celebri

Se "Famosi con un sinonimo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

E Empoli

L Livorno

E Empoli

B Bologna

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O R C S N O O P T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PRONOSTICO" PRONOSTICO

