È proverbialmente lenta nei cruciverba: la soluzione è Lumaca

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È proverbialmente lenta' è 'Lumaca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LUMACA

Curiosità e Significato di "Lumaca"

La parola Lumaca è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Lumaca.

La lumaca è un mollusco gasteropode noto per il suo movimento lento e strisciante. Dotata di una caratteristica conchiglia, si muove mediante una secrezione di muco che le consente di scivolare su diverse superfici. Il termine lumaca è spesso usato in senso figurato per descrivere qualcosa di lento.

Come si scrive la soluzione: Lumaca

Se ti sei imbattuto nella definizione "È proverbialmente lenta", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

L Livorno

U Udine

M Milano

A Ancona

C Como

A Ancona

