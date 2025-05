Tengono uniti i fogli nei cruciverba: la soluzione è Fermagli

FERMAGLI

Curiosità e Significato di "Fermagli"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Fermagli, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

I fermagli sono dispositivi utilizzati per mantenere insieme più fogli di carta. Possono avere diverse forme e materiali, ma la loro funzione principale è quella di garantire che i documenti rimangano ordinati e uniti, evitando disordine e perdite di pagine.

Lo fanno i bimbi uniti in cerchioSport popolarissimo negli Stati UnitiUn taccuino con fogli staccabiliSono pari in fogliMobili uniti ai tavoli

Come si scrive la soluzione: Fermagli

Hai davanti la definizione "Tengono uniti i fogli" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

E Empoli

R Roma

M Milano

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

