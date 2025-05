Si rosicchia le unghie nei cruciverba: la soluzione è Onicofago

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si rosicchia le unghie' è 'Onicofago'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ONICOFAGO

Curiosità e Significato di "Onicofago"

Vuoi sapere di più su Onicofago? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Onicofago.

Onicofago è un termine medico che indica una persona che ha l'abitudine di rosicchiarsi le unghie. Questo comportamento può essere associato a stati di ansia, stress o noia e può portare a danni fisici alle unghie e alle dita. È considerato un comportamento compulsivo.

Come si scrive la soluzione: Onicofago

Se "Si rosicchia le unghie" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

O Otranto

N Napoli

I Imola

C Como

O Otranto

F Firenze

A Ancona

G Genova

O Otranto

