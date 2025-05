La scrittrice dell 800 autrice di Piccole donne nei cruciverba: la soluzione è Alcott

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La scrittrice dell 800 autrice di Piccole donne' è 'Alcott'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALCOTT

Curiosità e Significato di "Alcott"

Approfondisci la parola di 6 lettere Alcott: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Alcott si riferisce a Louisa May Alcott, una scrittrice americana del XIX secolo, nota per il suo romanzo Piccole donne (Little Women). Pubblicato nel 1868, il libro racconta la vita delle sorelle March e affronta temi di crescita, famiglia e indipendenza femminile.

Come si scrive la soluzione: Alcott

Stai cercando la risposta alla definizione "La scrittrice dell 800 autrice di Piccole donne"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

L Livorno

C Como

O Otranto

T Torino

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E L C O Y N A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALCYONE" ALCYONE

