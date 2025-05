Scorre in Egitto nei cruciverba: la soluzione è Nilo

Home / Soluzioni Cruciverba / Scorre in Egitto

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Scorre in Egitto' è 'Nilo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NILO

Curiosità e Significato di "Nilo"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Nilo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Nilo.

Il Nilo è il fiume più lungo del mondo, che attraversa diverse nazioni dell'Africa, incluso l'Egitto. È una risorsa vitale per l'irrigazione, l'approvvigionamento idrico e la pesca, ed è storico per le antiche civiltà egizie, che si svilupparono lungo le sue rive.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: In Italia e in EgittoLa regina d Egitto sposa di Amenofi IVScorre in SiberiaVi scorre la Corrente del GolfoScorre in Spagna e sbocca nell Atlantico

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Nilo

Hai trovato la definizione "Scorre in Egitto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

N Napoli

I Imola

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L E A A S C L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ASCELLA" ASCELLA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.