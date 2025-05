Sbagliare andando in giro nei cruciverba: la soluzione è Errare

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sbagliare andando in giro' è 'Errare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ERRARE

Curiosità e Significato di "Errare"

Hai risolto il cruciverba con Errare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Errare.

Errarne significa commettere un errore o deviare dal giusto percorso. Nel contesto della definizione, implica non solo sbagliare, ma anche farlo mentre si è in movimento o si sta cercando qualcosa, evocando l'idea di una ricerca che porta a risultati imprecisi o inattesi.

Come si scrive la soluzione: Errare

La definizione "Sbagliare andando in giro" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

E Empoli

R Roma

R Roma

A Ancona

R Roma

E Empoli

