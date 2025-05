Opera di Richard Strauss nei cruciverba: la soluzione è Salomè

SALOMÈ

Curiosità e Significato di "Salomè"

Hai risolto il cruciverba con Salomè? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Salomè.

Salomè è un'opera in un atto di Richard Strauss, composta nel 1905. Il libretto, basato sulla tragedia di Oscar Wilde, narra la storia di Salomè, la figliastra di Erode, che danza per ottenere la testa di Giovanni Battista. L'opera è famosa per la sua musica intensa e le tematiche provocatorie.

Come si scrive la soluzione: Salomè

