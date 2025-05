In molte auto c è quella del cambio nei cruciverba: la soluzione è Leva

Home / Soluzioni Cruciverba / In molte auto c è quella del cambio

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'In molte auto c è quella del cambio' è 'Leva'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LEVA

Curiosità e Significato di "Leva"

La soluzione Leva di 4 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Leva per scoprire curiosità e dettagli utili.

La leva è un dispositivo meccanico utilizzato per modificare la direzione o l'intensità di una forza. Nel contesto delle auto, la leva del cambio consente al conducente di selezionare diverse marce, facilitando il controllo della velocità e della potenza del veicolo durante la guida.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Nell auto c è quella del cambioNelle auto col cambio automatico ne manca unoContiene il motore di molte autoUna carrozzeria che disegnò molte auto di successoCaratterizza molte auto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Leva

Stai cercando la risposta alla definizione "In molte auto c è quella del cambio"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

L Livorno

E Empoli

V Venezia

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I O P N O E C R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PECORINO" PECORINO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.