La località emiliana con la Abbazia di San Silvestro nei cruciverba: la soluzione è Nonantola

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La località emiliana con la Abbazia di San Silvestro' è 'Nonantola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NONANTOLA

Curiosità e Significato di "Nonantola"

Approfondisci la parola di 9 lettere Nonantola: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Nonantola è un comune in provincia di Modena, in Emilia-Romagna, famoso per la sua storica Abbazia di San Silvestro, un importante esempio di architettura medievale. Fondata nel 752, l'abbazia è un centro culturale e religioso significativo, noto per i suoi affreschi e il patrimonio artistico.

Come si scrive la soluzione: Nonantola

N Napoli

O Otranto

N Napoli

A Ancona

N Napoli

T Torino

O Otranto

L Livorno

A Ancona

