IGNORANTI

Curiosità e Significato di "Ignoranti"

La parola ignoranti si riferisce a persone che mancano di conoscenza o consapevolezza su determinati argomenti. Nel contesto del film di Ozpetek, può descrivere personaggi che, nonostante l'apparenza, non colgono la verità o la profondità delle relazioni e delle emozioni intorno a loro.

Come si scrive la soluzione: Ignoranti

I Imola

G Genova

N Napoli

O Otranto

R Roma

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O L E I T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TELAIO" TELAIO

