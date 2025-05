I crostacei come le aragoste nei cruciverba: la soluzione è Decapodi

Home / Soluzioni Cruciverba / I crostacei come le aragoste

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'I crostacei come le aragoste' è 'Decapodi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DECAPODI

Curiosità e Significato di "Decapodi"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Decapodi più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Decapodi.

I decapodi sono un ordine di crostacei caratterizzati da dieci arti, tra cui chele, e un corpo segmentato. Comprendono specie come aragoste, granchi e gamberi, spesso presenti in ambienti marini e d'acqua dolce. Sono noti per il loro valore economico e le diverse modalità di cattura.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Crostacei simili alle aragosteI crostacei presi per sbaglioI comunissimi crostacei detti denti di caneIl fritto misto giapponese di verdura e crostaceiAppendice tipica dei Crostacei

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Decapodi

Se "I crostacei come le aragoste" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

D Domodossola

E Empoli

C Como

A Ancona

P Padova

O Otranto

D Domodossola

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E I M H I C E S S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ESCHIMESI" ESCHIMESI

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.