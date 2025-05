Gli Avengers supereroi dei fumetti nei cruciverba: la soluzione è Vendicatori

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Gli Avengers supereroi dei fumetti' è 'Vendicatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VENDICATORI

Curiosità e Significato di "Vendicatori"

La soluzione Vendicatori di 11 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Vendicatori per scoprire curiosità e dettagli utili.

I Vendicatori sono un gruppo di supereroi dei fumetti Marvel, creato per combattere minacce che nessun singolo eroe potrebbe affrontare. Formato da personaggi iconici come Iron Man, Captain America e Thor, il team incarna valori di collaborazione, coraggio e giustizia, unendosi per proteggere il mondo da nemici potenti.

Come si scrive la soluzione: Vendicatori

Hai davanti la definizione "Gli Avengers supereroi dei fumetti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

V Venezia

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

I Imola

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

I Imola

