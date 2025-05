Giaciglio di bestie o abitazione misera e squallida nei cruciverba: la soluzione è Covile

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Giaciglio di bestie o abitazione misera e squallida' è 'Covile'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COVILE

Curiosità e Significato di "Covile"

La parola covile si riferisce a un rifugio o a un luogo di dimora per animali, in particolare per quelli selvatici come bestie o bestiame. Spesso è associata a un'abitazione misera e squallida, evocando l'immagine di spazi rudimentali e privi di comfort.

Come si scrive la soluzione: Covile

C Como

O Otranto

V Venezia

I Imola

L Livorno

E Empoli

