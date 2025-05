È vietato in certe vie nei cruciverba: la soluzione è Senso

SENSO

Curiosità e Significato di "Senso"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Senso, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

La parola senso si riferisce alle direzioni autorizzate per il traffico veicolare in una strada. In alcune vie, il senso unico è imposto per migliorare la sicurezza e il flusso del traffico, vietando il transito opposto per evitare incidenti.

Lo è il senso in certe vieÈ mobile in certe barche a velaTraversa le vie del nasoLa Edith che lanciò il celebre brano La vie en roseViè attaccato il braccio

Come si scrive la soluzione: Senso

Non riesci a risolvere la definizione "È vietato in certe vie"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

E Empoli

N Napoli

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O D D N A L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DONALD" DONALD

