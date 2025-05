È fatto di padelle e tegami nei cruciverba: la soluzione è Pentolame

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'È fatto di padelle e tegami' è 'Pentolame'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PENTOLAME

Curiosità e Significato di "Pentolame"

Il termine pentolame si riferisce all'insieme di utensili da cucina, come padelle, tegami e pentole, utilizzati per la preparazione dei cibi. Questi strumenti sono essenziali per cucinare e possono essere realizzati in vari materiali, come acciaio inossidabile, alluminio o ceramica, a seconda delle esigenze culinarie.

Come si scrive la soluzione: Pentolame

Hai trovato la definizione "È fatto di padelle e tegami" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

E Empoli

N Napoli

T Torino

O Otranto

L Livorno

A Ancona

M Milano

E Empoli

