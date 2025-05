È costituito da ossidi di silicio nei cruciverba: la soluzione è Vetro

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'È costituito da ossidi di silicio' è 'Vetro'.

VETRO

Curiosità e Significato di "Vetro"

La soluzione Vetro di 5 lettere

Il vetro è un materiale solido trasparente, ottenuto principalmente da ossidi di silicio (silice). Viene prodotto attraverso il riscaldamento della sabbia e altri componenti a elevate temperature, creando una struttura amorfa. È utilizzato in molte applicazioni, come finestre, contenitori e oggetti decorativi, per le sue proprietà estetiche e funzionali.

Come si scrive la soluzione: Vetro

Hai davanti la definizione "È costituito da ossidi di silicio" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

V Venezia

E Empoli

T Torino

R Roma

O Otranto

