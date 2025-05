L area d un parco destinata ad attività all aperto nei cruciverba: la soluzione è Verde Attrezzato

VERDE ATTREZZATO

Curiosità e Significato di "Verde Attrezzato"

La parola Verde Attrezzato è una soluzione di 15 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Verde Attrezzato.

Il termine verde attrezzato si riferisce a spazi verdi pubblici dotati di infrastrutture e servizi per attività ricreative all'aperto. Questi parchi offrono aree giochi, percorsi sportivi e strutture per pic-nic, promuovendo il benessere e l'interazione sociale tra i visitatori in un ambiente naturale.

Come si scrive la soluzione: Verde Attrezzato

Stai cercando la risposta alla definizione "L area d un parco destinata ad attività all aperto"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

V Venezia

E Empoli

R Roma

D Domodossola

E Empoli

A Ancona

T Torino

T Torino

R Roma

E Empoli

Z Zara

Z Zara

A Ancona

T Torino

O Otranto

