Vi si fa anticamera nei cruciverba: la soluzione è Sala D Aspetto

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Vi si fa anticamera' è 'Sala D Aspetto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SALA D ASPETTO

Curiosità e Significato di "Sala D Aspetto"

Sala d'aspetto è un ambiente dedicato all'attesa, presente in luoghi come uffici, studi medici o centri di servizi. È progettata per accogliere le persone in attesa di un appuntamento, offrendo comfort e privacy fino al momento dell'ingresso nel luogo di servizio.

Come si scrive la soluzione: Sala D Aspetto

Se "Vi si fa anticamera" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

A Ancona

L Livorno

A Ancona

D Domodossola

A Ancona

S Savona

P Padova

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

