CATILINA

Curiosità e Significato di "Catilina"

Approfondisci la parola di 8 lettere Catilina: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Catilina è un noto personaggio della Roma antica, rappresentato come un congiurato che tentò di sovvertire la Repubblica. Cicerone, allora console, denunciò le sue macchinazioni in celebri discorsi, sottolineando come Catilina abusasse della tolleranza e della pazienza della società romana, minacciando la stabilità politica.

Perdere la pazienzaDiscorso di Cicerone o di DemosteneIl diritto di CiceroneL io di CiceroneAffinché per Cicerone

Come si scrive la soluzione: Catilina

C Como

A Ancona

T Torino

I Imola

L Livorno

I Imola

N Napoli

A Ancona

