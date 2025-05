Solerte laborioso nei cruciverba: la soluzione è Alacre

ALACRE

Curiosità e Significato di "Alacre"

Approfondisci la parola di 6 lettere Alacre: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Alacre è un aggettivo che indica una persona o un'azione caratterizzata da grande vigore, prontezza e impegno nel lavoro. Si riferisce quindi a chi si dedica con entusiasmo e solerzia alle proprie mansioni, mostrando attenzione e sollecitudine nel portare a termine i compiti assegnati.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Operoso solerteIl più laborioso degli insettiSvelto solerteSolerte operosoSolerte dotato di lena

Come si scrive la soluzione: Alacre

Hai davanti la definizione "Solerte laborioso" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

L Livorno

A Ancona

C Como

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I R A L I G T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LARGITI" LARGITI

