SCOMMESSA

Curiosità e Significato di "Scommessa"

La parola scommessa si riferisce a un accordo tra due o più parti in cui ciascuna mette in gioco qualcosa di valore, puntando su un esito incerto. Chi vince, dimostrando di avere ragione, ottiene ciò che è stato messo in palio, rendendo la scommessa un gioco di abilità e fortuna.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Ha una ragione socialeChi li dà ha perso la ragioneSe paga ha sempre ragioneNe ha ben chi ha ragioneChi dice di non poterli fare ha ragione

Come si scrive la soluzione: Scommessa

Se "La vince chi ha ragione" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

C Como

O Otranto

M Milano

M Milano

E Empoli

S Savona

S Savona

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I B L E A A M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AMABILE" AMABILE

