La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una spezia piccante' è 'Zenzero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ZENZERO

Curiosità e Significato di "Zenzero"

Hai risolto il cruciverba con Zenzero? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Zenzero.

Lo zenzero è una radice aromatica utilizzata in cucina per il suo sapore piccante e fresco. Originario dell'Asia, è noto per le sue proprietà benefiche, tra cui effetti antinfiammatori e digestivi. È un ingrediente versatile, impiegato sia in piatti salati che dolci, nonché in bevande.

Come si scrive la soluzione: Zenzero

Hai davanti la definizione "Una spezia piccante" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Z Zara

E Empoli

N Napoli

Z Zara

E Empoli

R Roma

O Otranto

