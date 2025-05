Una ripetizione in TV nei cruciverba: la soluzione è Replica

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una ripetizione in TV' è 'Replica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

REPLICA

Curiosità e Significato di "Replica"

Approfondisci la parola di 7 lettere Replica: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Una replica in TV si riferisce alla trasmissione di un programma, film o episodio già andato in onda in precedenza. Questo è comune per permettere a chi non ha potuto vederlo all'origine di farlo in un secondo momento, garantendo così un accesso più ampio ai contenuti.

Ripetizione dell azione sportiva in tv ingLa Venier in TVQuelli della cripta erano una serie TV horrorSottile in TvSistema di trasmissione TV

Come si scrive la soluzione: Replica

Se "Una ripetizione in TV" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

E Empoli

P Padova

L Livorno

I Imola

C Como

A Ancona

